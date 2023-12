Ski alpin: Brignone gewinnt in Kanada

Anzeige

Kombinations-Weltmeisterin Federica Brignone hat ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Die 33 Jahre alte Italienerin setzte sich beim Weltcup-Riesenslalom im kanadischen Mont Tremblant knapp vor der slowakischen Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova und Skikönigin Mikaela Shiffrin aus den USA durch. Emma Aicher schied im ersten Lauf kurz vor dem Ziel aus.

Brignone war bei ihrem 22. Erfolg im Weltcup 0,21 Sekunden schneller als Vlhova und distanzierte Shiffrin um weitere 0,08 Sekunden. Lara Gut-Behrami (Schweiz), die die ersten beiden Riesenslaloms in diesem Winter in Sölden und Killington/Vermont gewonnen hatte, belegte Rang fünf (+0,59).

"Ich habe mich gar nicht so gut gefühlt im zweiten Durchgang", sagte Brignone, die als Führende ins Finale gegangen war, "der Schnee schien so langsam. Da dachte ich: Ich muss Gas geben." Nach dem sechsten Platz in Killington habe sie einfach zeigen wollen, "wie gut ich Skifahren kann", ergänzte sie.