Ski alpin: Olympia-Aus für Ex-Weltmeisterin Bassino

Skirennfahrerin Marta Bassino wird die Olympischen Winterspiele in ihrer italienischen Heimat verletzungsbedingt verpassen. Wie der italienische Verband FISI mitteilte, ist die frühere Weltmeisterin nach ihrem Trainingssturz vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden erfolgreich in Mailand operiert worden und werde "frühestens in vier bis sechs Monaten wieder auf Skiern stehen können".

Damit wird die 29-Jährige, die sich eine "laterale Fraktur der Tibiakopffläche im linken Bein" zugezogen hatte, die Winterspiele in Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) definitiv verpassen. Ausgerechnet dort hatte Bassino 2021 den WM-Titel im Parallelrennen gewonnen, 2023 wurde sie zudem Weltmeisterin im Super-G.

Für das alpine Frauenteam der Gastgeber ist es der nächste Rückschlag. Zuletzt hatte sich bereits Slalom-Fahrerin Marta Rossetti (26) beim Gletschertraining im Schnalstal das Kreuzband gerissen, auch Weltmeisterin und Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone (35) ist mit ihrem Schien- und Wadenbeinbruch sowie Kreuzbandriss aus dem vergangenen April mehr als fraglich. "Ich denke, es wird unmöglich für mich sein, vor Januar oder direkt vor den Olympischen Spielen wieder in den Wettbewerb einzusteigen", sagte sie zuletzt.