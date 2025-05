Ski: Kandahar-Abfahrt direkt nach Olympia

Der Weltcup der Skirennläufer in Garmisch-Partenkirchen soll nach der Absage in der abgelaufenen Saison im kommenden Winter direkt im Anschluss an die Olympischen Spiele stattfinden. Wie das Organisationskomitee des Rennens am Donnerstag mitteilte, werden die Abfahrt (28. Februar) und der Super-G (1. März) der Männer auf der Kandahar die ersten Speed-Rennen nach dem Saisonhöhepunkt in Mailand und Cortina d'Ampezzo sein.

In der abgelaufenen Weltcup-Saison war das Abfahrtsrennen der Männer in Garmisch wegen Nebels abgesagt worden. Im kommenden Winter soll die Saison wie zuletzt mit zwei Riesenslalom-Rennen in Sölden beginnen (25. und 26. Oktober). Bei Olympia (6. bis 22. Februar 2026) werden die Frauen-Wettbewerbe in Cortina ausgetragen, die Männer kämpfen auf der Stelvio-Piste in Bormio um die Medaillen.