Ski: Zweiter Super-G in St. Moritz abgesagt

Skistar Lindsey Vonn muss bei ihrem Comeback-Wochenende in St. Moritz/Schweiz auf das zweite Rennen verzichten. Der Super-G-Weltcup der Frauen wurde wegen Windes und starken Nebels abgesagt, das teilte der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS am Sonntag mit. Das Rennen hätte ursprünglich um 11.00 Uhr starten sollen.

Am Samstag hatte in St. Moritz noch bei bestem Wetter bereits ein Super-G stattgefunden. Dort hatte die US-Amerikanerin Vonn ihr viel beachtetes Comeback gefeiert und war auf einen guten 14. Platz gefahren. Die nächsten Speed-Weltcups der Frauen sollen am 11. und 12. Januar stattfinden, im österreichischen St. Anton stehen eine Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm.