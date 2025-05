Skispringen: Stoch hört nach Olympia 2026 auf

Der dreimalige Skisprung-Olympiasieger Kamil Stoch (37) beendet nach dem kommenden Olympia-Winter seine Karriere. "Ich möchte nicht wie Kasai sein, das habe ich deutlich gesagt. Daraus kann jeder den Schluss ziehen, dass dies sei meine letzte Saison wird", sagte der Pole dem Sender TVP Sport. Der Japaner Noriaki Kasai ist inzwischen 52 Jahre alt und noch immer aktiv.

Stoch, der auch die Vierschanzentournee dreimal gewann, steckt seit mehreren Jahren in einem Formtief. Den letzten seiner 39 Weltcupsiege holte er im Januar 2021 in Titisee-Neustadt, im vergangenen Winter hatte er sowohl bei der Tournee als auch bei der WM in Trondheim gefehlt.