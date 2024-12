Slalom in Val d'Isere: Straßer patzt erneut

Skirennläufer Linus Straßer ist weiter auf der Suche nach seiner hervorragenden Form aus der vergangenen Saison. Beim Weltcup-Slalom im französischen Val d'Isere schied der Münchner im zweiten Lauf aus und blieb damit erneut ohne Punkte. Nach dem ersten Durchgang hatte der 31-Jährige in Lauerstellung auf dem siebten Platz gelegen.

Seinen ersten Saisonsieg holte sich Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen, der mit 0,52 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Atle Lie McGrath gewann. Dritter wurde Loic Meillard aus der Schweiz (+0,89 Sekunden). Sie alle profitierten vom Sturz des Franzosen Steven Amiez, der als Führender nach dem ersten Lauf ins Finale gegangen war.

Straßer fädelte im zweiten Durchgang nach einem misslungenem Beginn nach rund zehn Fahrsekunden ein. "Eigentlich passt dieser Hang wunderbar für mich, aber so richtig warm werde ich mit ihm nicht", hatte er schon vor dem Finale gesagt. In den bisherigen drei Slaloms punktete er nur als Siebter im finnischen Levi, in Gurgl verpasste er den zweiten Lauf.

Straßer war der einzige Deutsche im Finale der besten 30: Anton Tremmel kam nur auf Rang 34, Adrian Meisen schied aus.