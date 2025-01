Snowboard: Hofmeister endlich wieder siegreich

Erlösung für Ramona Hofmeister: Die Snowboard-Gesamtweltcupsiegerin hat in Bad Gastein/Österreich endlich ihren ersten Weltcupsieg des Winters eingefahren. Im Parallel-Riesenslalom belohnte sich die 28-Jährige für ein starkes Wochenende und fuhr im Finale gegen die japanische Weltmeisterin Miki Tsubaki zum Sieg.

Es war zugleich Hofmeisters erstes Podium des Winters. Ihr bis dahin bestes Ergebnis hatte sie beim Auftakt in Mylin/China Anfang Dezember mit einem fünften Platz verbucht.

In Österreich dominierte Hofmeister wie im vergangenen Winter, damals hatte sie alle drei Kristallkugeln gewonnen. Die Qualifikation am Mittag schloss sie mit 59,13 Sekunden als schnellste Athletin ab. In den K.o.-Rennen am Abend schaltete sie die Schweizerin Laila Bätschi, Sabine Payer (Österreich) und Elisa Caffont (Italien) aus, ehe sie auch der japanischen Weltmeisterin im Finallauf nur das Nachsehen ließ.

Hofmeister hatte es als einzige deutsche Snowboarderin unter die besten 16 geschafft. Bei den Männern erreichte Stefan Baumeister als bester Deutscher das Achtelfinale. Dort war gegen Cody Winters Schluss. Der US-Amerikaner wurde Dritter, Aaron March (Italien) holte sich den Weltcupsieg.