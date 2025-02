Snowboard: Hofmeister feiert Doppelsieg - Premiere für Huber

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat im Parallel-Riesenslalom ein perfektes Weltcup-Wochenende hingelegt. Nach ihrem Sieg am Samstag gewann die 28-Jährige 24 Stunden später auch den zweiten Wettbewerb im kanadischen Val St. Come. Bei den Männern feierte Elias Huber seinen ersten Weltcupsieg, nachdem er zuletzt in Rogla/Slowenien Zweiter geworden war.

"Ich weiß überhaupt nicht, wie mir geschieht und wie das passiert ist", sagte Huber: "Zu dem Sieg bin ich irgendwie gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Echt irre." Hofmeister freute sich für ihren Teamkollegen: "Elias und ich ganz oben - wie cool. Das hat er sich richtig verdient."

Gesamtweltcupsiegerin Hofmeister (Bischofshofen) setzte sich im "Big Final" gegen die Schweizerin Julie Zogg durch, auf dem Weg zu ihrem fünften Saisonsieg hatte sie im deutschen Viertelfinale Cheyenne Loch ausgeschaltet. Am Samstag waren beide im Halbfinale aufeinandergetroffen. Loch belegte beim zweiten Event den fünften Platz.

Huber (Schellenberg) schlug im Viertelfinale ebenfalls in einem deutschen Duell Ole-Mikkel Prantl, danach den Italiener Gabriel Messner und schließlich im Finale dessen Landsmann Roland Fischnaller. Prantl beendete den Weltcup auf dem achten Rang.

Hofmeisters Formkurve macht mit Blick auf die WM Ende März im Engadin weiterhin Hoffnung, dort will sie ihre Medaillensammlung komplettieren: 2019 in Park City gewann sie WM-Bronze, 2021 in Rogla folgte Silber. Auch Huber ist nach seinem Premierensieg Kandidat für ein Top-Ergebnis.