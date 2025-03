Snowboard-WM: Hofmeister auch im Parallel-Slalom ohne Chance

Die deutsche Hoffnungsträgerin Ramona Hofmeister hat die Medaillenränge im Parallel-Slalom bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz klar verpasst. Nach der verpatzten Qualifikation im Parallel-Riesenslalom am Donnerstag war die sechsmalige Weltcupsiegerin am Samstag zunächst Zweitbeste nach den Vorläufen, scheiterte jedoch im Achtelfinale um zwei Hundertstelsekunden an der Polin Aleksandra Krol-Walas.