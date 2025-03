Parallel-Slalom: Baumeister und Hofmeister ohne Chance

Keine weitere Überraschung: Stefan Baumeister und die deutsche Hoffnungsträgerin Ramona Hofmeister haben die Medaillenränge im Parallel-Slalom bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz klar verpasst. Zwei Tage nach seinem Silber-Coup im Parallel-Riesenslalom schied der 31-Jährige am Samstag bereits im Viertelfinale aus. Für Hofmeister war sogar schon im Achtelfinale Schluss.

"Es ist wirklich ärgerlich. Im Slalom habe ich mir mehr erhofft und erwartet. Leider bin ich noch ziemlich erschöpft vom Riesenslalom vorgestern", sagte Baumeister: "Ich habe die letzten zwei Tage wenig geschlafen. Dadurch sind mir viele Fehler passiert, die ich normalerweise nicht machen würde."

Hofmeister, die in dieser Saison bereits sechs Rennen gewonnen hat, scheiterte um zwei Hundertstelsekunden an der Polin Aleksandra Krol-Walas. Auch Melanie Hochreiter schied im Achtelfinale aus, sie konnte ihren Lauf nicht beenden. Cheyenne Loch schaffte es nicht unter die besten 16. Die 30-Jährige scheiterte denkbar knapp mit sechs Hundertstelsekunden Rückstand als 17. in der Qualifikation.

Baumeister setzte sich im deutschen Achtelfinale gegen Elias Huber durch und scheiterte eine Runde später am neuen Weltmeister Terwel Samfirow aus Bulgarien. Ole-Mikkel Prantl schied wie Huber im Achtelfinale aus. Yannik Angenend verpasste die Qualifikation für die K.o.-Runde. Silber bei den Männern gewann der Österreicher Arvid Auner, Aaron March (Italien) wurde Dritter.

Bei den Frauen machten, wie schon am Donnerstag, Ester Ledecka (Tschechien) und Tsubaki Miki (Japan) Gold und Silber unter sich aus. Nach einem Sturz der Tschechin gelang Miki die Revanche. Allrounderin Ledecka, die zuletzt noch im alpinen Ski-Weltcup unterwegs gewesen war, freute sich über Silber. Bronze ging an Michelle Dekker (Niederlande).

Am Sonntag steht der Team-Wettbewerb auf dem Programm. "Wahrscheinlich werde ich mit Ramona fahren. Ein Podiumsplatz ist auf jeden Fall möglich", sagte Baumeister: "Aber genauso kann es auch schnell vorbei sein."