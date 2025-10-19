Sommer Grand Prix: Raimund überzeugt in Hinzenbach

Skispringer Philipp Raimund hat beim Sommer Grand Prix im österreichischen Hinzenbach starke Leistungen gezeigt. Nach seinem Sieg am Samstag wurde der Oberstdorfer am Sonntag hinter den Lokalmatadoren Jan Hörl und Daniel Tschofenig sowie Ryoyu Kobayashi aus Japan Vierter.

"Ich bin insgesamt ziemlich zufrieden mit beiden Tagen", sagte Raimund, "die Sprünge waren auf einem ziemlich guten Niveau." Den letzten am Sonntag habe er "cool getroffen", bei der Landung aber zu sehr auf Nummer sicher gesetzt: "Dann hat's leider für das Podium nicht mehr gereicht."

Vor der letzten von insgesamt sechs Stationen in Klingenthal (25./26. Oktober) führt Raimund die Gesamtwertung mit 410 Punkten an.