Spannendes Medaillen-Rennen: Kaul und Neugebauer mittendrin

Nach dem Aus von Top-Favorit Sander Skotheim entwickelt sich bei der Leichtathletik-WM im Zehnkampf ein super spannendes Rennen um die Medaillen - und Leo Neugebauer (Stuttgart) sowie Niklas Kaul (Mainz) sind weiter mittendrin. Der Ex-Weltmeister erwischte einen starken Start in den entscheidenden zweiten Wettkampftag und startete damit seine Aufholjagd. Nach sieben Disziplinen liegt Kaul mit 5898 Punkten derzeit zwar nur auf Rang sieben. Der 27-Jährige hat aber seine stärksten Disziplinen mit dem Speerwurf und den 1500 m zum Schluss und strebt derzeit einem Ergebnis von etwa 8700 Punkten an.

Neugebauer, der am Samstag über Knieprobleme geklagt hatte, zeigt weiter Höhen und Tiefen. Über die Hürden blieb der Olympia-Zweite mit 14,80 Sekunden unter seinen Möglichkeiten, spielte mit dem Diskus (56,15 m) aber seine Stärken aus. Damit liegt der 25-Jährige derzeit mit 6328 Punkten auf Platz zwei und hat weiter alle Chancen. Zumal auch beim nach sieben Disziplinen in Führung liegenden Kyle Garland (6473/USA) längst nicht alles rund läuft. Gefährlich werden könnte der stark auftrumpfende Ayden Owens-Delerme (6297/Puerto Rico). Neugebauer liegt in etwa auf Kurs 8600, 8650 Punkte.

Ein Drama erlebte Topfavorit Sander Skotheim. Der Norweger, der mit seinen 8909 Punkten als Nummer eins der Welt nach Japan gereist war, stolperte zum Start in den zweiten Wettkampftag über die Hürden, stieß daraufhin ein Hindernis mit den Händen um - und wurde deshalb disqualifiziert. Während Neugebauer und Kaul von seinem Pech profitieren können, platzte Skotheims Medaillentraum erneut - schon bei Olympia in Paris lag er auf Goldkurs und blieb dann im Stabhochsprung ohne gültigen Versuch.

Olympiasieger Markus Rooth (Norwegen) fehlt in Tokio ebenso verletzt wie Damian Warner, der Kanadier hatte 2021 Olympia-Gold geholt. Auch Weltrekordler Kevin Mayer (Frankreich) war nicht am Start.

Till Steinforth (Halle/Saale) musste seinen Zehnkampf nach drei Disziplinen verletzungsbedingt beenden.