Sporthilfe-Wahl: Neugebauer als Sportler des Monats geehrt

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer ist als Sportler des Monats September ausgezeichnet worden. Der Goldmedaillengewinner von Tokio landete bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl auf Platz eins und setzte sich dabei auch gegen die Basketball-Europameister durch. Die drittmeisten Stimmen von den von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten gingen an Para-Schwimmer Josia Topf.

Neugebauer hatte sich bei der Leichtathletik-WM in Japan zum König der Athleten aufgeschwungen und kam bei der Wahl nun auf 47,6 Prozent der Stimmen. Die deutschen Basketball-Männer, die erstmals gleichzeitig Welt- und Europameister sind, landeten knapp dahinter mit 36,7 Prozent. Der drittplatzierte Topf, der bei der diesjährigen Para-Schwimm-WM nicht zu stoppen war und in gleich vier Disziplinen aufs Podium kam, erhielt 17,5 Prozent der Stimmen.