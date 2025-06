Springreiten: Becker gibt EM-Aufgebot bekannt

Zwei Olympiasieger, zwei Neulinge: Bundestrainer Otto Becker hat am Montag sein Aufgebot für die Europameisterschaft der Springreiter bekannt gegeben. Olympiasieger Christian Kukuk mit Just be Gentle, Richard Vogel mit United Touch, Marcus Ehning mit Coolio und Sophie Hinners mit My Prins stellen das deutsche Team bei den Titelwettkämpfen im spanischen A Coruña (16. bis 20. Juli), als Einzelreiter ist zudem Hans-Dieter Dreher mit Elysium nominiert.

In Spanien kann das Team vor allem in Person von Ehning auf geballte Erfahrung zurückgreifen, für den Mannschafts-Olympiasieger von Sydney 2000 ist es bereits die zehnte Teilnahme bei Europameisterschaften. Mit Kukuk ist zudem ein weiterer Goldmedaillenträger am Start, allerdings nicht mit Erfolgspferd Checker, mit dem er Einzelgold in Paris 2024 gewonnen hatte. Hinners und Dreher stehen dagegen erstmals im EM-Aufgebot.

Im Casas Novas Equestrian Center an der Atlantikküste messen sich Deutschlands beste Springreiterinnen und Springreiter über fünf Tage mit der europäischen Konkurrenz, die Entscheidung in der Teamwertung fällt bereits am Freitagabend. Am abschließenden Sonntag (20. Juli) wird dann ein Sieger oder eine Siegerin in den Einzelfinals gesucht.