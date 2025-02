Stürze überschatten MotoGP-Testfahrten: Champion Martín raus

Schock für Aprilia: MotoGP-Weltmeister Jorge Martín hat bei einem schweren Sturz am ersten Tag der Testfahrten in Malaysia einige Verletzungen erlitten. Wie die Rennserie mitteilte, wurden bei Untersuchungen im Krankenhaus "ein Bruch in der rechten Hand und Brüche im linken Fuß" beim Spanier diagnostiziert. Die Nacht werde Martín in der Klinik verbringen und anschließend in seine Heimat zurückkehren, "um sich am Fuß und an der Hand operieren zu lassen, die später in der Woche angesetzt ist".