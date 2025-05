Sturz am Sprung: Kevric muss Mehrkampf verletzt beenden

Kunstturnerin Helen Kevric hat bei den Europameisterschaften in Leipzig bei der Entscheidung um den Mehrkampf-Titel verletzungsbedingt vorzeitig aufgeben müssen. Bei ihrem ersten Auftritt am Sprung kam die 17 Jahre alte Stuttgarterin bei der Landung zu Fall und zog sich offenbar eine schwere Knieverletzung zu. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) bestätigte, wurde Kevric ins Krankenhaus gebracht. Zuvor war die Olympia-Achte von Paris wurde unter anderem von Frauen-Cheftrainer Gerben Wiersma aus der Messehalle 1 getragen worden.

Kevric hatte in der Qualifikation am Montag die dritthöchste Mehrkampfwertung erhalten und galt als Medaillenkandidatin. Auch im Stufenbarren-Finale am Freitag wurden ihr Titelchancen eingeräumt.