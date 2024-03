Super-G ersetzt Abfahrt in Kvitfjell

Anzeige

Der alpine Ski-Weltcup wird weiter von widrigen äußeren Bedingungen beeinflusst. Schneefall, Nebel und Regen verhinderten am Freitag das Abfahrtstraining der Frauen im norwegischen Kvitfjell. Als Folge wird am Samstag (11.00 Uhr) statt der Abfahrt ein Super-G stattfinden. Das Rennen dient als Ersatz für den am vergangenen Wochenende in Val di Fassa (Italien) ausgefallenen Super-G.

Am Sonntag steht in Kvitfjell ein weiterer Super-G auf dem Programm.