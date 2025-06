Synchronschwimmen: Europameisterin Bleyer gewinnt Gesamtweltcup

Klara Bleyer hat wenige Tage nach der erfolgreichen EM auf Madeira den Gesamtweltcup im Solo-Synchronschwimmen gewonnen. Die 21-Jährige, die bei den Europameisterschaften Gold (Freie Kür) und jeweils Bronze im Duett und der Technischen Kür geholt hatte, lag in der Gesamtwertung nach dem Weltcupfinale im chinesischen Xi'an vor der unter neutraler Flagge angetretenen Belarussin Wasilina Chandoschka.

"Klara war während der gesamten Saison sehr stabil in ihren Ergebnissen. Der Gesamtsieg ist jetzt die Belohnung dafür", sagte Trainerin Stella Mukhamedova.

Auch in Xi'an war Bleyer am Sonntag aufs Podest geschwommen. In der Freien Kür belegte sie Rang zwei. Zu ihrem dritten Saisonsieg nach den Erfolgen bei den Weltcups in Paris und Soma Bay/Ägypten fehlte nicht viel.

Der Abschluss gibt ihr Auftrieb für die WM in Singapur (11. Juli bis 3. August). "Wir werden jetzt nochmal einige Dinge ändern und sowohl im Technischen als auch im Freien Solo den Schwierigkeitsgrad deutlich erhöhen", kündigte Bleyer an.