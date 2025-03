TBBL: Borussia Düsseldorf sicher im Halbfinale

Rekordmeister Borussia Düsseldorf steht als erstes Team der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) sicher im Halbfinale. Der Titelverteidiger gewann sein Nachholspiel gegen Werder Bremen 3:2 und ist somit bei noch drei ausstehenden Spieltagen der Hauptrunde und acht Punkten Vorsprung auf Platz fünf nicht mehr aus den Play-off-Rängen zu verdrängen.

Routinier Timo Boll (43) gewann die erste Partie und musste dann zusehen, wie Kay Stumper, Anton Källberg und Borgar Haug die Führung fast noch verspielten. Am Ende darf Boll aber dennoch weiterhin auf einen erfolgreichen Abschied aus der Bundesliga, in der das Finale am 15. Juni in Frankfurt steigt, hoffen

Schon am Samstag steht für Düsseldorf die nächste Partie an: Am 20. Spieltag empfängt der Tabellenführer die zweitplatzierten TTF Liebherr Ochsenhausen im Spitzenspiel.