Team-EM: Joyeux siegt - Deutschland klettert auf Rang zwei

Die deutschen Leichtathleten haben sich bei der Team-EM in Madrid am zweiten offiziellen Wettkampftag nach vorn gearbeitet und nun das erhoffte Top-Ergebnis im Visier. Angeführt von der siegreichen Dreispringerin Caroline Joyeux kletterte die Auswahl des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) am Samstagabend um fünf Positionen auf Rang zwei - und hat zum Abschluss am Sonntag noch weitere Chancen auf starke Ergebnisse.

Die ehemalige deutsche Juniorenmeisterin Joyeux (24) gewann mit einer Bestweite von 14,42 m, es war der einzige deutsche Sieg am Samstag, aber nicht das einzige starke Ergebnis. Diskuswerfer Mika Sosna holte ebenso einen zweiten Platz (66,17 m) wie die deutsche 4x100-m-Staffel der Männer (38,27 Sekunden). Die Sprint-Staffel der Frauen punktete mit einem dritten Platz (42,52 Sekunden) stark, auch Hochspringer Tobias Potye wurde Dritter (2,24 m).

Deutschland liegt damit unter den 16 besten Nationalteams Europas mit 266 Punkten vorerst auf dem zweiten Platz, Spitzenreiter Italien (290) hat 24 Zähler Vorsprung. Auf den Rängen drei und vier liegen aber auch Polen (256,5) und die Niederlande (253,5) in Lauerstellung.

Am Sonntag stehen im Estadio Vallehermoso noch zwölf Disziplinen auf dem Programm, aus deutscher Sicht tragen unter anderem Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo im Weitsprung und Speerwerfer Julian Weber weitere Hoffnungen. Die einzigen deutschen Siege in Madrid holten bislang Joyeux am Samstag und Hindernisläufer Karl Bebendorf über 3000 m am Freitag.

Deutschland gewann die Team-EM bisher 2009, 2014 und 2017. Vor zwei Jahren erreichte das DLV-Team Rang drei.