Tischtennis: Boll führt Düsseldorf ins Bundesligafinale

Timo Boll hat sich zum Ende seiner großen Karriere selbst ein letztes Finale in der Bundesliga beschert: Der 44-Jährige führte Borussia Düsseldorf mit zwei Siegen ins Endspiel am 15. Juni in Frankfurt und darf auf einen weiteren Triumph vor dem Eintritt in den Tischtennis-Ruhestand hoffen.

In seinem letzten Heimspiel hatte Boll den größten Anteil am Halbfinalsieg über den TSV Bad Königshofen. Nach dem 3:1 im Hinspiel gewann die Borussia 3:2, Boll gewann sein Einzel gegen den 16 Jahre jüngeren Filip Zeljko (3:2), gegen den er im Hinspiel noch chancenlos gewesen war, und das entscheidende Doppel an der Seite des Schweden Anton Källberg (3:0).

Den dritten Sieg holte Ex-Europameister Dang Qiu gegen Routinier Bastian Steger (3:0). Für Königshofen punktete der Japaner Jin Ueda gegen Källberg und Qiu (jeweils 3:1). Um den Titel geht es für Düsseldorf gegen den 1. FC Saarbrücken oder Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen, die am Sonntagnachmittag ihr Rückspiel austragen.

Für Boll, der 1996 mit Gönnern ausgerechnet in Düsseldorf zum ersten Mal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen war, geht es um den perfekten Abschluss seiner Karriere, für die Borussia um die 35. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Zuvor steht allerdings noch das Finalturnier der Champions League in Saarbrücken (31. Mai/1. Juni) auf dem Programm.

Seine Nationalmannschaftskarriere hatte Boll bereits nach den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer beendet, mit Düsseldorf allerdings noch ein Jahr drangehängt. In der Bundesliga hat der frühere Weltranglistenerste bereits 14 Titel geholt - alle mit Borussia Düsseldorf. Für die Rheinländer spielt Boll seit 2006.