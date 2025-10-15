Tischtennis: DTTB-Männer mit kniffligem Achtelfinal-Los

Die deutschen Tischtennis-Männer haben zum Auftakt der K.o.-Phase bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar die erste knifflige Aufgabe vor der Brust. Das Team mit Topspieler Benedikt Duda erhielt im Achtelfinale Dänemark - und damit das schwerstmögliche Los. Die Frauen um Annett Kaufmann müssen gegen England eine Pflichtaufgabe bewältigen.

Die an Nummer fünf gesetzten Dänen hatten in der Gruppenphase unerwartet gegen Slowenien gepatzt und werden so zum überraschend frühen ersten Prüfstein für das DTTB-Team. Anders Lind und Jonathan Groth stehen als Top-30-Spieler im Aufgebot. Der Sieger der Partie am Donnerstag (13.00 Uhr) trifft im Viertelfinale auf Griechenland oder Gastgeber Kroatien.

Die Engländerinnen hatten sich hingegen mit einem knappen Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Italien gerade noch für das Achtelfinale qualifiziert. "Die Auslosung ist okay", sagte Bundestrainerin Tamara Boros. England könne für die deutschen Titelverteidigerinnen lediglich ein unangenehmer Gegner werden, "da alle drei Spielerinnen mit Noppenbelägen spielen". Bei einem Weiterkommen gegen England (19.00 Uhr) wartet das Duell mit Schweden oder Spanien am Freitag.