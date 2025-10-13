Tischtennis: DTTB-Männer mit WM-Ticket ins EM-Achtelfinale

Die deutschen Tischtennis-Spieler haben bei der Team-EM im kroatischen Zadar standesgemäß mit weißer Weste das Achtelfinale erreicht. In Bestbesetzung gewann die Mannschaft von Männer-Bundestrainer Jörg Roßkopf einen Tag nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen die Ukraine auch ihr abschließendes Vorrundenmatch gegen Serbien praktisch mühelos erneut ohne Spielverlust und löste damit auch das Ticket zur WM 2026 in London. Die Auslosung für die Spiele in der Runde der besten 16 am Donnerstag erfolgt am Dienstag.

Roßkopf ging im ersten Teil des deutsch-serbischen Länderkampftages gegen das international bestenfalls zweitklassige Balkan-Team kein Risiko ein und schickte sein Top-20-Trio Benedikt Duda, Dang Qiu und Patrick Franziska für die Pflichtaufgabe in die Box. In dem nur 76-minütigen Match gab lediglich Ex-Doppeleuropameister Franziska den ersten Satz der EM-Zweiten im Turnierverlauf ab.

Das Frauen-Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) kann am Montagabend (19.00 Uhr) als Titelverteidiger ebenfalls Achtelfinaleinzug und WM-Qualifikation perfekt machen. Auch die Mannschaft um Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann peilt gegen Serbien ihren zweiten Erfolg nach dem 3:0 im ersten Gruppenspiel gegen Slowenien an.