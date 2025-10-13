Tischtennis: DTTB-Teams mit WM-Ticket in EM-Achtelfinals

Die deutschen Tischtennis-Teams haben bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar standesgemäß mit weißer Weste die Achtelfinals erreicht. Die Aktiven des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) feierten auch in ihren zweiten und letzten Vorrundenmatches im inoffiziellen Länderkampf mit Serbien zwei 3:0-Siege und lösten damit als Gruppensieger zugleich die Tickets zur WM 2026 in London.

Die Auslosungen für die Spiele in der Runde der besten 16 am Donnerstag erfolgt am Dienstag. Die DTTB-Männer treten dabei auf dem Weg zum angestrebten zehnten Titelgewinn als EM-Zweite von 2023 an, während die deutschen Frauen Titelverteidiger sind.

Das Team von Männer-Bundestrainer Jörg Roßkopf gab sich gegen die international allenfalls zweitklassigen Serben wie schon am Vortag beim 3:0-Auftaktsieg gegen die Ukraine in der Bestbesetzung mit dem Top-20-Trio Benedikt Duda, Dang Qiu und Patrick Franziska keine Blöße. In dem nur 76-minütigen Match gab lediglich Ex-Doppeleuropameister Franziska den ersten Satz der früheren Seriensieger im Turnierverlauf ab.

Die DTTB-Frauen nahmen die letzte Vorrundenhürde 24 Stunden nach dem 3:0 gegen Slowenien ebenfalls sicher. Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann, die frühere Weltcup-Fünfte Sabine Winter sowie Yuan Wan punkteten für die Mannschaft der kroatischen Bundestrainerin Tamara Boros.