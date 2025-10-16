Tischtennis: DTTB-Männer souverän im EM-Viertelfinale

Die deutschen Tischtennis-Männer haben bei der Mannschafts-EM im kroatischen Zadar den ersten Härtetest gemeistert und sich für das Viertelfinale qualifiziert. Gegen das an Position fünf gesetzte Team aus Dänemark, das in der Gruppenphase überraschend nur Platz zwei belegt hatte, erspielten Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dang Qiu ein 3:0. In der Runde der letzte acht trifft Deutschland am Freitag auf Griechenland oder Kroatien.

Bundestrainer Jörg Roßkopf zeigte sich nach dem Sieg absolut zufrieden. "Uns war bewusst, dass Dänemark ein extrem schwer zu bespielender Gegner ist. Die Jungs haben das echt gut gemacht", sagte er. Topspieler Duda sah in dem Sieg "natürlich ein Statement, aber wir wissen auch, wie knapp dieses Spiel eigentlich war".

Roßkopfs Auswahl musste gegen Dänemark etwas kämpfen, behielt aber stets einen kühlen Kopf. Zum Auftakt lieferte Duda gegen Jonathan Groth einen Krimi, den der Weltranglistenachte mit 3:2 gewann. Dabei wehrte Duda schon im ersten Durchgang vier Satzbälle ab und gewann den Satz noch.

Als zweiter Spieler setzte sich Franziska glatt gegen den Weltranglisten-21. Anders Lind durch (3:0), wehrte im dritten Durchgang ebenfalls mehrere Satzbälle ab und verhinderte so ein mögliches Comeback. An dritter Stelle fand Qiu gegen Martin Andersen nach einem engen ersten Satz gut ins Spiel und gewann letztlich souverän 3:0.