Tischtennis-EM: Männer und Frauen haben Medaille sicher

Die deutschen Tischtennis-Männer haben bei der Mannschafts-EM im Hexenkessel von Zadar kühlen Kopf bewahrt. Der starke Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dang Qiu bezwangen Gastgeber Kroatien im Viertelfinale nach Rückstand mit 3:1 und haben ebenso wie die Frauen eine Medaille sicher. Das Team um Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann blieb auch gegen Schweden (3:0) ohne Punktverlust.

Die Männer verloren dagegen erstmals ein Match: Franziska unterlag Kroatiens Topspieler Tomislav Pucar zum Auftakt mit 0:3, die Kresimir-Cosic-Arena bebte. Doch die Mannschaft von Jörg Roßkopf schlug zurück. Der Weltranglistenachte Duda (3:0 gegen Andrej Gacina), Qui (3:1 gegen Filip Zeljko) und erneut Duda (3:1 gegen Pucar) sorgten für den Sieg.

Im Halbfinale geht es nun am Samstag (13.00 Uhr) gegen den Olympia-Dritten Frankreich mit den Brüdern Alexis und Félix Lebrun sowie Simon Gauzy. Zuvor hatte das DTTB-Team gegen die Ukraine, Serbien und Dänemark jeweils 3:0 gewonnen.

Die deutschen Frauen von Bundestrainerin Tamara Boros spielen bei ihrer "Mission Titelverteidigung" nach dem nächsten 3:0-Sieg ebenfalls am Samstag (10.00 Uhr) gegen Portugal um den Einzug ins Finale.

"Das war ziemlich solide von uns heute", befand Kaufmann nach dem Sieg gegen Schweden: "Klar freuen wir uns, dass wir eine Medaille sicher haben. Es gab auch einige Überraschungen hier, aber unser Ziel ist die Goldmedaille. Dafür müssen wir aber noch eine Schippe drauflegen. Das wissen wir auch."

Den Grundstein für den Erfolg legte einmal mehr Führungsspielerin Sabine Winter, die gegen Christina Källberg 3:1 gewann. "Das war mein bisher bestes Spiel, aber da ist immer noch Luft nach oben", kommentierte Winter. Anschließend ließ Kaufmann gegen Linda Bergström mit 3:0 keine Zweifel aufkommen. Nina Mittelham setzte den Schlusspunkt, die EM-Einzel-Finalistin von 2022 dominierte Filippa Bergand in drei Sätzen.

Der doppelte Einzug in die Vorschlussrunde bedeutet die 143. und 144. Medaille für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) in der 67-jährigen EM-Geschichte.