Tischtennis-EM mit 27 TTBL-Profis

Die Tischtennis-EM in Linz kommt einem Stelldichein von Bundesliga-Stars gleich. Die TTBL ist bei den Einzel-Titelkämpfen mit dem gejagten Champion Dang Qiu (Düsseldorf) und 26 weiteren Profis vertreten.

Durch jeden fünften Teilnehmer im Einzel stellt das deutsche Oberhaus in Österreich die größte Gruppe unter den kontinentalen Eliteklassen. Außer im deutschen Team sind in Linz TTBL-Spieler in Aufgeboten von 16 weiteren Nationen zu finden.

Naturgemäß schlägt das größte TTBL-Kontingent für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) auf: Gleich fünf Stars von TTBL-Vereinen stehen im Kader von Bundestrainer Jörg Roßkopf.

Im Aufgebot von Team-Europameister Schweden verdienen immerhin vier Asse in der höchsten deutschen Spielklasse ihr Geld. Rumänien tritt mit drei Deutschland-Legionären an und Belgien mit zwei.

Der deutsche Klub mit den meisten EM-Teilnehmern ist Champions-League-Gewinner 1. FC Saarbrücken: Im Starterfeld von Linz stehen gleich sechs Profis mit Verträgen beim Vizemeister.

Immerhin jeweils drei Aktive entsandten Meister und Pokalsieger Borussia Düsseldorf sowie Ex-Titelträger TTC Zugbrücke Grenzau. Die übrigen 15 TTBL-Profis bei der EM verteilen sich auf alle neun weiteren Klubs des deutschen Oberhauses. - Die TTBL-Profis bei der Einzel-EM in Linz auf einen Blick:

TTC Schwalbe Bergneustadt: Benedikt Duda (Deutschland), Adrien Rassenfosse (Belgien)

Werder Bremen: Mattias Falck (Schweden), Andrei Putuntica (Moldau)

Borussia Dortmund: Anders Lind (Dänemark), Cedric Nuytinck (Belgien)

Borussia Düsseldorf: Borgar Haug (Norwegen), Anton Källberg (Schweden), Dang Qiu (Deutschland/TV)

TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell: Fanbo Meng, Dimitrij Ovtcharov (beide Deutschland)

TTC Zugbrücke Grenzau: Maciej Kubik (Polen), Luka Mladenovic (Luxemburg), Samuel Walker (England)

ASC Grünwettersbach: Tiago Apolonia (Portugal)

TTC OE Bad Homburg: Andras Csaba (Ungarn), Kristian Karlsson (Schweden)

TSV Bad Königshofen: Filip Zeljko (Kroatien)

Post SV Mühlhausen: Daniel Habesohn (Österreich), Ovidiu Ionescu (Rumänien)

TTF Liebherr Ochsenhausen: Simon Gauzy (Frankreich)

1. FC Saarbrücken: Patrick Franziska (Deutschland), Eduard Ionescu, Andrei Istrate (beide Rumänien), Darko Jorgic (Slowenien), Truls Möregardh (Schweden), Abdullah Yigenler (Türkei)