Tischtennis-Frauen im EM-Finale

Anzeige

Den deutschen Tischtennis-Frauen fehlt bei der Mannschafts-EM in Malmö nur noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Durch ihren 3:0-Erfolg im Halbfinale gegen Portugal blieb das Team von Bundestrainerin Tamara Boros auch in ihrem fünften Turnierspiel ohne Matchverlust. In ihrem 15. EM-Endspiel am Sonntag (14.00 Uhr) trifft die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes auf ihren Dauerrivalen Rumänien, der sich im zweiten Semifinale gegen Frankreich mit 3:1 durchsetzte.

Das Finale gegen die Osteuropäerinnen bietet für das DTTB-Team, für das die EM-Zweite Nina Mittelham, die Weltranglistenzehnte Ying Han und die ehemalige Vize-Europameisterin Xiaona Shan ohne Satzverlust punkteten, die Gelegenheit zur Revanche für das verlorene Endspiel bei den Europaspielen im vergangenen Juni in Krakau. Bei den zurückliegenden vier EM-Turnieren seit 2015 behielt die deutsche Mannschaft in allen drei Finalduellen die Oberhand.

Am Samstagnachmittag steht im Männer-Turnier ebenfalls der zweite Teil des deutsch-portugiesischen Länderkampfs auf dem Programm. Dabei wollen die deutschen Titelverteidiger um EM-Rekordsieger Timo Boll den vorletzten Schritt zu ihrem elften EM-Triumph machen.