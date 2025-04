Tischtennis-Legende Persson trainiert Saudi-Arabien

Der Sport in Saudi-Arabien hat wieder einmal einen Coup gelandet. Das Land am Persischen Golf hat die Tischtennis-Legende Jörgen Persson als Trainer für seine Nationalmannschaft verpflichtet. "Es war ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte", sagte Persson der Zeitung Hallandsposten. Der Deal wurde am Mittwoch in Riad offiziell verkündet.

Persson hatte seinen Posten als schwedischer Nationalcoach erst im vergangenen Herbst aufgegeben. Bezüglich seiner neuen Aufgabe sprach der 58-Jährige von einer "spannenden sportlichen Herausforderung", gab aber zu: "Man sollte nicht verschweigen, dass es auch gut entlohnt wird."

Er wisse um die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien, dem sogenanntes Sportswashing vorgeworfen wird, wolle sich aber "auf den Sport konzentrieren" und darauf, die Mannschaft auf Olympia 2028 in Los Angeles vorzubereiten. Außerdem sei eines der Ziele, mehr Mädchen an die Platte zu bringen.

Persson hatte den Posten als Schwedens Coach im Herbst 2020 übernommen und in seiner Heimat wie als Aktiver einen Tischtennisboom mit zahlreichen internationalen Erfolgen ausgelöst. Als Profi nahm er an sieben Olympischen Spielen teil und gewann fünfmal WM-Gold.