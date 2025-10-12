Tischtennis: Lockerer EM-Auftaktsieg für deutsche Frauen

In neuer Führungsrolle hat Toptalent Annett Kaufmann den deutschen Tischtennisspielerinnen bei der Team-EM in Kroatien den Weg Richtung Achtelfinale gewiesen. Beim 3:0 gegen Slowenien im ersten Gruppenspiel hatte die 19-Jährige am Sonntag allerdings einige Mühe mit Ana Tofant, der 226. der Weltrangliste. Kaufmann (66.) gewann 3:2 und muss sich noch einspielen.

Die zweimalige Doppel-Europameisterin Sabine Winter und Yuan Wan sicherten den Titelverteidigerinnen im Anschluss mit Dreisatzsiegen einen souveränen Auftakterfolg. Gespielt wird in Zadar in acht Dreiergruppen, die ersten beiden Mannschaften erreichen jeweils das Achtelfinale.

Klares Ziel des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) ist auch bei den Männern, die am Abend gegen die Ukraine ins Turnier starten, eine Medaille. Dabei fehlt nach dem Karriereende von Timo Boll erneut Routinier Dimitrij Ovtcharov, der frühere Weltranglistenerste pausiert. Benedikt Duda führt das Team als Topspieler an.

Weiterer Gruppengegner der deutschen Frauen ist am Montag Serbien. Seit 2005 hat immer mindestens eine deutsche Mannschaft den Titel gewonnen, die Männer holten 2023 Silber. Seit 2014 wird die Team-EM getrennt von den Titelkämpfen in Einzel, Doppel und Mixed ausgetragen.