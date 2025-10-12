Tischtennis: Lockerere EM-Auftaktsiege für deutsche Teams

In neuer Führungsrolle hat Toptalent Annett Kaufmann den deutschen Tischtennisspielerinnen bei der Team-EM in Kroatien den Weg Richtung Achtelfinale gewiesen. Beim 3:0 gegen Slowenien im ersten Gruppenspiel hatte die 19-Jährige am Sonntag allerdings einige Mühe mit Ana Tofant, der 226. der Weltrangliste. Kaufmann (66.) gewann 3:2 und muss sich noch einspielen. Die deutschen Männer fertigten am Abend ihren ersten Gegner Ukraine beim 3:0 sogar ohne Satzverlust ab.

Die zweimalige Doppel-Europameisterin Sabine Winter und Yuan Wan sicherten zunächst den Titelverteidigerinnen nach Kaufmanns Spiel mit Dreisatzsiegen einen souveränen Auftakterfolg. Benedikt Duda führte das Männer-Team als Topspieler an, auch Patrick Franziska und Ricardo Walther gewannen ihre Matches locker.

Gespielt wird in Zadar jeweils in acht Dreiergruppen, die ersten beiden Mannschaften erreichen das Achtelfinale. Klares Ziel des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) sind zwei Medaillen - dabei fehlt den Männern nach dem Karriereende von Timo Boll erneut auch Routinier Dimitrij Ovtcharov, der frühere Weltranglistenerste pausiert. Weiterer Gruppengegner beider deutscher Teams ist Serbien.

Seit 2005 hat immer mindestens eine deutsche Mannschaft den Titel gewonnen, die Männer holten 2023 Silber. Seit 2014 wird die Team-EM getrennt von den Titelkämpfen in Einzel, Doppel und Mixed ausgetragen.