Tischtennis: Pugna neuer Cheftrainer in Ochsenhausen

Der viermalige deutsche Tischtennis-Meister TTF Liebherr Ochsenhausen hat seine Trainersuche erfolgreich abgeschlossen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, übernimmt Bogdan Pugna die Bundesligamannschaft zum 1. Juli. Der 32-jährige Rumäne beerbt den derzeitigen Chefcoach Yong Fu. Der zweimalige Europapokalsieger Ochsenhausen liegt derzeit nur auf Rang neun.

Pugna ist eine interne Lösung. Er ist seit 2019 als Expert Coach im Liebherr Masters College tätig und hat bereits in diesem Jahr das Profiteam mitbetreut. "Wir kennen uns nun bereits seit knapp fünf Jahren. Er arbeitet modern, innovativ und passt sich unseren und den neuen Strukturen des Tischtennis an", sagte Präsident Kristijan Pejinovic: "Er ist der perfekte Trainer für uns und genau das, was wir für die neue sportliche Ausrichtung brauchen. Bogdan kennt den Klub und die DNA der TTF ganz genau."