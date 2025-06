Tischtennis: Weinheim gewinnt Meisterschafts-Hinspiel

Die Frauen des TTC Weinheim sind ihrem ersten Meistertitel in der Tischtennis-Bundesliga einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Am Freitagabend besiegte Weinheim im Hinspiel der Play-off-Finals in Berlin die ttc berlin eastside mit 6:3. Die Weinheimerinnen überzeugten vor allem in den Einzelduellen (5:2).