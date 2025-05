Tischtennis-WM: Kaufmann und Xiaona im Doppel-Achtelfinale

Shootingstar Annett Kaufmann darf bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Doha im Doppel auf ein Topergebnis hoffen. Die 18-Jährige zog zusammen mit ihrer Partnerin Shan Xiaona durch einen souveränen 3:0-Erfolg gegen die Inderinnen Ayhika Mukherjee/Sutirtha Mukherjee ins Achtelfinale ein. In der Einzel-Konkurrenz trifft Kaufmann am Dienstag in der zweiten Runde auf die Weltranglistendritte Chen Xingtong (China).

Ein Einsatz Kaufmanns hatte im Vorfeld der WM noch auf der Kippe gestanden, wegen einer Bänderdehnung im linken Knöchel war sie kurz vor dem Turnier noch zu einer Pause gezwungen worden. Nach starken Auftritten bei ihrer Olympia-Premiere in Paris, EM-Bronze im Mixed und der Krönung zur Nachwuchs-Weltmeisterin ruhen die deutschen Hoffnungen in Doha vor allem auf der jungen Ausnahmespielerin.

Zumal Ex-Europameister Dang Qiu am Montag durch eine 3:4-Niederlage gegen den Engländer Tom Jarvis bereits in der zweiten Runde ausschied. Besser machten es Routinier Patrick Franziska und Benedikt Duda. Franziska, Nummer 14 der Weltrangliste, zog durch ein 4:0 gegen den Polen Samuel Kulczycki in die dritte Runde ein, Duda besiegte den Iraner Noshad Alamiyan ebenfalls 4:0.

Auch bei den Frauen läuft es im Einzel gut: Sabine Winter schlug Hanitra Raharimanana (Madagaskar) mit 4:0, Ying Han bezwang die Kroatin Hana Arapovic ebenfalls ohne Satzverlust.