Triathlon: WM-Finale 2027 in Hamburg

Die Entscheidung in der WM-Serie der Triathleten und Triathletinnen fällt im Jahr 2027 in Hamburg. Dies entschied der Weltverband World Triathlon am Mittwoch. In der Hansestadt wird bereits seit einigen Jahren im Rahmen der WM-Serie die Weltmeisterschafts-Entscheidung in der Mixed Staffel ausgetragen, nun bekam Hamburg erstmals den Zuschlag für das prestigeträchtige Saisonfinale. Dort fällt im September 2027 die Entscheidung über die Weltmeister (Männer und Frauen) für die Sprint- und Kurzdistanzen.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Hamburg als Austragungsort für die Triathlon-Weltmeisterschaft 2027 ausgewählt wurde", sagte Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlon Union (DTU): "Diese Entscheidung spiegelt die tief verwurzelte Triathlon-Tradition der Stadt und das unerschütterliche Engagement Deutschlands für diesen Sport wider." Der Triathlon-Sport sei "nirgendwo sonst so zu Hause" wie in Hamburg, ergänzte Innen- und Sportsenator Andy Grote.

Zur Ermittlung des Weltmeisters über die Sprint- und Kurzdistanzen gibt es seit einigen Jahren eine Rennserie, bei der die einzelnen Ergebnisse zur Ermittlung des Siegers zusammenaddiert werden. Beim Finale gibt es dabei deutlich mehr Punkte als bei den vorherigen Wettkämpfen. Für dieses Jahr findet das World Championship Series Final von 16. bis 19. Oktober im australischen Wollongong statt, für Deutschland haben Henry Graf und Lisa Tertsch noch Medaillenchancen.