TTBL-Finale: Boll verliert zum Karriereabschluss

Deutschlands Tischtennis-Ikone Timo Boll hat sich mit einem packenden letzten Auftritt von der Bühne Profisport verabschiedet. Im Finale der Tischtennis Bundesliga (TTBL) brachte Boll beim letzten großen Highlight seiner Karriere erst den brasilianischen Vizeweltmeister Hugo Calderano an den Rand einer Niederlage und verpasste dann im entscheidenden Doppel gegen Pokalsieger TTF Ochsenhausen die 16. Meisterschaft mit Borussia Düsseldorf. An der Bande feuerte unter anderem Basketball-Ikone Dirk Nowitzki seinen guten Freund Boll an, der mit seinem Klub 2:3 verlor.