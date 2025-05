Turn-EM: Deutsche Männer verpassen Medaille im Team

Die deutschen Kunstturner haben bei den Europameisterschaften in Leipzig eine Medaille im Team-Wettbewerb hauchzart verpasst. Die Auswahl des Deutschen Turnerbundes (DTB) um Routinier und Rio-Held Andreas Toba kam einen Tag nach der überraschenden Silbermedaille der deutschen Frauen auf Rang vier. Europameister wurde Großbritannien vor der Schweiz und Italien.

Toba, Nils Dunkel, Timo Eder, Milan Hosseini und Dario Sissakis zeigten am Dienstagabend in einer mäßig besuchten Leipziger Halle eine starke Vorstellung und erzielten eine Gesamtpunktzahl von 242,595 - auf den Bronzerang fehlten am Ende nur 0,231 Zähler.

Vor allem Toba steht beim DTB-Team im Fokus. Der Routinier, der bei den Olympischen Spielen von Rio in die Herzen der Sportfans geturnt war, beendet im Anschluss an die Titelkämpfe in Leipzig im Alter von 34 Jahren seine Karriere. Und am Samstag darf der "Hero de Janeiro" nochmal ran: Toba qualifizierte sich als Sechster für das Einzel-Finale am Reck.

"Nach meiner Reckübung hatte ich ein so gutes Gefühl wie noch nie in meiner Karriere. Ich spürte eine aufgeregte Dankbarkeit. Dass wir die Team-Medaille knapp verpasst haben, ist sehr schade. Aber selbst einen vierten Platz hat uns kaum jemand zugetraut", sagte Toba.

Am Montag hatten die deutschen Kunsttunerinnen für einen Traum-Auftakt in die Heim-EM gesorgt. Angeführt von Hoffnungsträgerin Helen Kevric (17) musste sich die ersatzgeschwächte DTB-Auswahl im Team nur den neuen Europameisterinnen aus Italien geschlagen geben.

Es war der versöhnliche Auftakt in eine schwierige EM. Der DTB kämpft seit dem Jahreswechsel mit einer schweren Krise, weil ehemalige wie aktive Turnerinnen unter anderem "körperlichen und mentalen Missbrauch" an den Bundesstützpunkten in Stuttgart und Mannheim angeprangert hatten. "Es ist natürlich eine ganz besondere EM aus vielerlei Hinsicht", hatte DTB-Sportvorstand Thomas Gutekunst im SID-Gespräch eingestanden.