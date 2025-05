Turn-EM: Deutsches Mixed-Team holt Gold

Timo Eder und Karina Schönmaier fassten sich erst völlig ungläubig an den Kopf und fielen sich dann überglücklich in die Arme: Das deutsche Mixed-Team hat bei der Turn-EM in Leipzig überraschend Gold gewonnen. Das Duo aus Ludwigsburg und Bremen schaffte bei der Premiere der Disziplin mit mitreißenden Übungen den Sprung ins Finale und setzte sich dann gegen Großbritannien durch.

Bei der Siegerehrung, mit der Medaille in der Hand, musste Eder tief durchatmen. "Das waren die spannendsten Momente meines bisherigen Sportlerlebens", sagte er kurz danach: "Wir wussten, dass es ganz eng wird. Feiertechnisch wird nicht soviel passieren, vielleicht gibt es einen Nachtisch mehr." Schönmeier kündigte an, doch "ein bisschen" zu feiern, "aber ich werde trotzdem früh schlafen gehen". Beide sind am Donnerstag wieder im Einsatz.

Eder und Schönmaier, die schon beim überraschenden Team-Silber der Frauen so überzeugt hatte, vertrauten am Mittwoch in der Leipziger Messe vor 4556 Zuschauern zunächst auf ihre Bodenübungen, um den Einzug unter die besten Acht zu schaffen. Dies gelang den beiden 19-Jährigen, die danach am Barren und am Sprung beeindruckend nachlegten.

Im Finale zeigten Eder am Reck und Schönmaier am Schwebebalken mit einer Wertung von 25,566 noch einmal ordentliche Leistungen, konnten aber kleinere Wackler nicht vermeiden. Doch auch ihre Gegner blieben nicht fehlerfrei - entsprechend groß war der Jubel in der Halle über den Triumph.

Mit dem großen Erfolg verfestigen die deutschen Turner den bislang sportlich enorm positiven Eindruck. Nach dem starken Auftakt der Frauen hatten auch die Männer mit Platz vier im Teamwettbewerb überzeugt. In der zweiten EM-Hälfte bieten sich zudem in den Einzelfinals weitere Medaillenchancen.