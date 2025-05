Turn-EM: Dunkel holt Gold am Barren

Nächste Überraschung bei der Turn-EM in Leipzig: Der Erfurter Nils Dunkel hat sich am Samstag im Barrenfinale zum Europameister gekürt. Der 28-Jährige sicherte sich in der Messehalle 1 mit 13,900 Punkten Gold, Teamkollege Timo Eder holte mit 13,700 Punkten Bronze. Silber ging an Ian Raubal (13,766 Punkte) aus der Schweiz. Dunkel war als Achter, Eder als Sechster der Qualifikation in den Endkampf eingezogen.

"Es war unglaublich schön, die deutsche Hymne für mich und Timo zu hören. Ich habe nicht auf Gold geschielt", sagte Dunkel nach seinem Triumph. "Ich habe nach dem Ende meiner Übung Lukas Dauser im Publikum gesehen. Das war einfach toll, dass mir ein Weltmeister bei meiner Übung zugejubelt hat."

Dunkel holte am letzten Wettkampftag damit doch noch eine Medaille bei der Heim-EM, nachdem er mit der Männermannschaft am Dienstag einen überraschend starken vierten Platz belegt hatte, am Podest aber knapp vorbeigeschrammt war. Auch im Mehrkampf-Finale am Donnerstag war Dunkel als Fünfter den Medaillen unerwartet nah gekommen. Eder hatte sich am Mittwoch gemeinsam mit Karina Schönmaier zum Europameister im Mixed-Teamfinale gekrönt.