Turn-EM: Toba und Dunkel führen Männer-Riege an

Mit einem erfahrenen Team gehen die deutschen Turner in die Heim-EM in Leipzig. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Mittwoch mitteilte, führen die mehrfachen Olympia-Teilnehmer Andreas Toba (34) und Nils Dunkel (28) die deutsche Männer-Riege an. Komplettiert wird das Team von Cheftrainer Jens Milbradt bei den am 26. Mai beginnenden Titelkämpfen von Timo Eder, Milan Hosseini und Dario Sissakis.

Nach den Qualifikationswettbewerben geht Milbradt vorsichtig optimistisch, aber ohne ganz große Ziele in die EM: "In der Qualifikation konnte ich eine aufsteigende Tendenz bei den Turnern sehen. Trotzdem hatten wir noch zu viele Stabilitätsfehler drin. An denen gilt es nun, bis zu den Europameisterschaften zu arbeiten", sagte er: "Unser Ziel ist es, unter die besten acht Mannschaften zu kommen. Zudem wollen wir im Mehrkampffinale als auch im Mixed Teamfinale vertreten sein."

Lukas Dauser, Barren-Weltmeister und langjähriges Aushängeschild der deutschen Turner, hatte seine internationale Karriere im Anschluss an die Olympischen Spiele in Paris beendet. In Abwesenheit des 31-Jährigen dürften die deutschen Männer mit den Medaillen in den Einzelentscheidungen nichts zu tun haben.

Bei den ersatzgeschwächten deutschen Frauen ruhen die Hoffnungen in Leipzig in erster Linie auf Toptalent Helen Kevric (17), die im Mehrkampf und am Stufenbarren um Medaillen mitkämpfen könnte. Große Namen wie Elisabeth Seitz (Schulterverletzung) und Pauline Schäfer-Betz (bevorstehende Hüftoperation) verpassen hingegen die EM.