Turn-WM: Deutsche Männer mit durchwachsener Quali

Die deutschen Turner haben bei der WM im indonesischen Jakarta eine ernüchternde Qualifikation erlebt. In Timo Eder darf sich nur ein deutscher Starter noch realistische Hoffnungen auf einen Platz im Mehrkampffinale machen, in den Einzelwertungen waren die Teilnehmer des Deutschen Turner-Bundes (DTB) weiter von den Finals weg als erhofft.

"Timo hat sich eine ganz gute Ausgangsposition dafür geschaffen, dass es reichen kann", sagte Cheftrainer Jens Milbradt mit Blick auf den Mehrkampf, seine Enttäuschung über die Gesamtleistungen konnte er jedoch nicht verbergen: "Unser Ziel war es, an den Einzelgeräten etwas dichter an den Finals zu sein. Da ist viel schiefgegangen heute."

Entsprechend unzufrieden zeigte sich auch Nils Dunkel, der bei der Heim-EM in Leipzig im Mai noch den Titel am Barren gewonnen hatte: "Die Übungen waren so unsauber, dass ich nicht auf Punkte gekommen bin", sagte Dunkel, der nur noch theoretische Chancen auf das Erreichen des Mehrkampffinales hat. Die Qualifikation der Männer endet erst am Montagmorgen deutscher Zeit. Die Entscheidung der besten 24 Turner im Mehrkampf fällt am Mittwoch. Die deutschen Frauen um die Sprung-Europameisterin Karina Schönmaier bestreiten am Montagnachmittag deutscher Zeit die Qualifikation.