Turn-WM: Eder nur 19. im Mehrkampf-Finale

Timo Eder hat im Mehrkampffinale der Turn-WM im indonesischen Jakarta den 19. Platz belegt. Der erst 20 Jahre alte WM-Debütant legte einen durchwachsenen Auftritt hin und konnte seinen 13. Platz aus der Qualifikation nicht bestätigen. Eder war der einzige deutsche Turner, der sich für das Finale der besten 24 qualifiziert hatte.

Die Medaillen gingen an andere: Der Japaner Daiki Hashimoto schaffte die Titelverteidigung und wurde zum dritten Mal Mehrkampf-Weltmeister. Silber ging an Zhang Boheng (China), die Überraschung gelang Noe Seifert: Nach einer bereits starken Qualifikation gewann der Schweizer WM-Bronze - es ist die erste Mehrkampf-Medaille für das Land seit 1950.

"Die letzten zwei Geräte waren schlecht. Der Sturz am Pferd - ich weiß nicht wieso. Ich hatte mir hier jetzt keine großen Chancen für die vorderen Plätze ausgerechnet, deshalb bin ich froh um die Erfahrung", sagte Eder nach seinem Wettkampf.

Eder stand nach den ersten drei Übungen noch unter den Top 8, konnte diese Platzierung jedoch - auch wegen eines Abgangs am Pauschenpferd - nicht halten. Auch seine letzte Übung an den Ringen verhinderte eine bessere Platzierung. Die Favoriten lieferten sich einen spannenden Kampf um die Medaillen, die Entscheidung fiel erst nach dem letzten Gerät.

Für Eder (MTV Ludwigsburg) ist es die erste WM, es sei "nicht selbstverständlich, da dabei zu sein", sagte er im Vorfeld. Bei der EM in Leipzig hatte Eder mit Bronze am Barren überrascht, im Sommer wurde er erstmals deutscher Meister im Mehrkampf und am Boden.

Am Donnerstag (ab 13.30 Uhr/SWR.de) treten die deutschen Turnerinnen Karina Schönmaier und Silja Stöhr im Mehrkampffinale an.