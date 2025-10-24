Turn-WM: Schönmaier verpasst Medaille im Sprung-Finale

Karina Schönmaier hat eine Medaille bei der Turn-WM im indonesischen Jakarta verpasst - und ein kleines Drama erlebt. Die 20-Jährige belegte im Sprung-Finale Rang fünf. Schönmaier war die Einzige des DTB-Teams, die es in ein Gerätefinal geschafft hatte - der Deutsche Turnerbund verbuchte somit nur eine Top-Ten-Platzierung.

Die Mehrkampf-Weltmeisterin Angelina Melnikowa (neutrale Athletin) gewann erneut Gold. Silber ging an Lia-Monica Fontaine (Kanada), die US-Amerikanerin Joscelyn Roberson landete auf dem Bronze-Rang.

"Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Ich habe meinen neuen Sprung gezeigt - das war ein riesiger Schritt für mich, das zu schaffen", sagte Schönmaier. "Meiner Meinung nach habe ich meine Sprünge geschafft, und wenn das nicht gezählt wird, kann ich das auch nicht beeinflussen."

Was war passiert? Schönmaier, Europameisterin im Sprung, startete mit guten Aussichten ins Finale. Schon in der Qualifikation hatte sie als Vierte überzeugt, während im entscheidenden Durchgang mehrere Konkurrentinnen Nerven zeigten. Ihr erster Sprung wirkte zunächst nahezu perfekt. Die Überraschung folgte auf der Anzeigetafel. Die Wertung fiel mit 12,533 Punkten unerwartet niedrig aus.

Die Videoanalyse zeigte, dass Schönmaiers rechte Hand beim Abdruck den Sprungtisch nicht berührt hatte. Der Versuch wurde daher nur eingeschränkt anerkannt, was zu einem Abzug von zwei Punkten führte und die Medaillenchancen zunichte machte.

"Ich habe das in meinem Wettkampfsprung nicht wahrgenommen, und deshalb enttäuscht mich das Resultat sehr", sagte Schönmaier.

Sie hatte am Donnerstag mit ihrem 19. Platz im Mehrkampf-Finale bereits eine Enttäuschung hinnehmen müssen. Die restlichen Einzelfinals werden ohne deutsche Beteiligung ausgetragen.