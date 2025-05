Turner Toba holt zum Karriereende EM-Silber am Reck

Turner Andreas Toba hat im letzten Wettkampf seiner Karriere bei der Heim-EM in Leipzig überraschend die Silbermedaille am Reck gewonnen. Der 34-Jährige musste sich mit 14,000 Punkten nur Robert Tvorogal (Litauen/14,300) geschlagen geben. Dritter wurde Anthony Mansard aus Frankreich (13,966). Nach seiner Abschiedsvorstellung ließ sich der Hannoveraner in der Messehalle 1 gebührend feiern.

"Ich hatte Angst, dass ich es nicht mehr zur EM schaffe. Dass es für Silber gereicht hat, ist unbeschreiblich", sagte Toba nach dem Wettkampf in der ARD. "Ich möchte mich einfach nur bedanken, die Zeit dafür habe ich sonst nie. Bei meinem Trainer, bei meinem Papa, der mich zum Turnen gebracht hat, bei meinen Kollegen, Freunden und Familie und den Ärzten, die mich immer wieder auf die Beine gebracht haben", fügte er an.

Gejubelt wurde zuvor auch bei Tobas Teamkollegen: Nils Dunkel kürte sich am Barren sensationell mit 13,900 Punkten zum neuen Europameister, Timo Eder sicherte sich ebenso überraschend Bronze mit 13,700 Punkten. Silber ging an Ian Raubal (Schweiz, 13,766 Punkte). "Es war unglaublich schön, die deutsche Hymne für mich und Timo zu hören. Ich habe nicht auf Gold geschielt", sagte Dunkel nach seinem Triumph.

Toba hatte bereits nach dem guten vierten Platz im Teamfinale am Dienstag erklärt, er sei "sehr aufgeregt" gewesen: "Aber es war anders als sonst. Eher eine dankbare Aufregung." Für das Reckfinale hatte er sich überraschend als Sechster qualifiziert, dies sei zuvor nicht unbedingt sein Ziel gewesen. "Jetzt habe ich mir noch etwas mehr Arbeit zugemutet", sagte Toba vor dem Finale.

Toba blickt auf eine bewegte Karriere zurück, unter anderem nahm er an vier Olympischen Spielen teil. Bei den Spielen 2016 in Rio verdiente er sich den Spitznamen "Hero de Janeiro", weil er trotz eines kurz zuvor erlittenen Kreuzbandrisses seine Übung am Pauschenpferd turnte und der deutschen Männermannschaft so den Einzug ins Teamfinale sicherte. 2021 gewann Toba bei der EM in Basel Silber am Reck. Künftig wird er als Stützpunkttrainer in Hannover arbeiten.

Die Bremerin Karina Schönmaier konnte ihre Medaillensammlung zum EM-Abschluss nicht mehr erweitern. Im Bodenfinale belegte die 19-Jährige am Samstag mit 12,966 Punkten Platz sechs. Zuvor hatte sie sich am Sprung sowie im Team-Mixed-Finale gemeinsam mit Timo Eder zur Europameisterin gekürt, mit der Mannschaft gewann sie Silber.