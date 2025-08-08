Unfall bei University Games: Bonicelli nach Mailand verlegt

Der italienische Turner Lorenzo Bonicelli ist nach seinem schweren Unfall bei den World University Games nach Mailand verlegt worden. Ein Ambulanzflugzeug brachte den 23-Jährigen am Donnerstag vom Universitätsklinikum in Essen, wo er seit über zwei Wochen behandelt worden war, in sein Heimatland. Das teilte der italienische Turnverband (FGI) am Freitag mit.

Der Turner habe den Transport gut überstanden und sei "während der gesamten Reise bei Bewusstsein gewesen", hieß es in der Verbandsmitteilung. Seine Familie und Freundin hätten ihn begleitet. Im Niguarda-Krankenhaus in Mailand wird Bonicelli nun auf der neurochirurgischen Station weiterbehandelt.

Der Italiener war am 23. Juli bei der Qualifikation im Geräteturnen in Essen bei den globalen Wettkämpfen für Studierende zwischen 18 und 25 Jahren folgenschwer gestürzt. Im Anschluss musste Bonicelli am Halswirbel notoperiert werden. Zwei Tage nach dem Unfall wurde er aus dem künstlichen Koma erweckt.