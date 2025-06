US Open: Burns arbeitet am Premieren-Sieg

Der amerikanische Golfprofi Sam Burns hält bei der US Open weiterhin Kurs auf seinen ersten Major-Sieg. Der 28-Jährige blieb auf dem schwierigen Kurs in Oakmont/Pennsylvania am Samstag mit einer 69 einen Schlag unter Par und hat vor dem Schlusstag die alleinige Führung inne. Jeweils einen Schlag Vorsprung hat Burns auf seinen Landsmann J.J. Spaun und auf Adam Scott aus Australien, drei sind es auf den Norweger Viktor Hovland.

Nur dieses Quartett liegt nach drei Runden unter dem Platzstandard, auch die Favoriten tun sich schwer. Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (USA) ist mit acht Schlägen Rückstand auf die Spitze nur Elfter, für den Weltranglistenzweiten Rory McIlroy setzen sich die schwierigen Wochen fort: Der Nordire knüpft auch in Oakmont nicht ansatzweise an seinen Masters-Sieg aus dem April an, liegt mit 14 Schlägen Rückstand nur auf Rang 49.

Am Cut nach zwei Runden waren unter anderem der sechsmalige Major-Sieger Phil Mickelson und Titelverteidiger Bryson DeChambeau gescheitert. Auch der Münchner Stephan Jäger schaffte es nicht ins Wochenende.

Burns hat in seiner Karriere bislang fünf Turniere auf der PGA-Tour gewonnen, auf Major-Niveau war sein neunter Rang bei der US Open im Vorjahr der bisherige Höhepunkt. Beim diesjährigen Endspurt befindet er sich indes in bester Gesellschaft: Vor der Schlussrunde haben neun Profis aus den Top 10 noch nie ein Major gewonnen. Aus diesem Kreis ist ein Sieg bislang nur dem zweitplatzierten Scott gelungen - 2013 beim US Masters.