US Open: Jäger und Mickelson verpassen den Cut

Golfprofi Stephan Jäger hat den Cut bei den US Open verpasst. Nach einer durchwachsenen 73 zum Auftakt legte der Münchner in der zweiten Runde auf dem extrem schwierigen Par-70-Kurs in Oakmont/Pennsylvania eine schwache 76 nach und musste seine Hoffnungen beim dritten Major des Jahres schon vor dem Wochenende begraben. In Führung liegt zur Halbzeit der US-Amerikaner Sam Burns mit insgesamt 137 Schlägen und drei unter Par.