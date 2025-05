USA: Williams in olympische Hall of Fame aufgenommen

Tennis-Ikone Serena Williams wird in die Hall of Fame des US-amerikanischen Olympischen und Paralympischen Komitees aufgenommen. Die viermalige Olympiasiegerin ist eine von insgesamt 14 Personen und Mannschaften, der diese Ehre in diesem Jahr zuteil wird. So sind unter anderem noch Sprint-Königin Allyson Felix, Ski-Star Bode Miller oder der frühere Basketball-Trainer Mike Krzyzewski Teil der "Class of 2025".

Williams (43) hatte neben ihren 23 Grand-Slam-Titeln bei den Olympischen Spielen in Sydney (2000), Peking (2008) und London (2012) Goldmedaillen gewonnen, drei davon im Doppel mit ihrer älteren Schwester Venus. Ihr "Vermächtnis geht über ihre Rekorde und Meisterschaften hinaus", schrieb das US-Komitee in seiner Mitteilung. Williams sei "ein bleibendes Symbol für Entschlossenheit, Widerstandsfähigkeit und Inspiration".

Gemeinsam mit Felix, die in ihrer Karriere elf olympische Medaillen gewann, oder Krzyzewski, der die US-Basketballer 2008, 2012 und 2016 zu Gold führte, soll Williams am 12. Juli in Colorado Springs geehrt werden. Insgesamt sind damit 210 Personen und Mannschaften Teil der 1979 gegründeten Hall of Fame, darunter auch Box-Legende Muhammad Ali und Schwimmer Michael Phelps.