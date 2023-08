Vielseitigkeit: Jung dominiert die Dressur

Anzeige

Michael Jung hat bei der Vielseitigkeits-EM im französischen Le Pin-au-Haras die Dressur dominiert und geht als Spitzenreiter ins Wochenende. Der dreimalige Olympiasieger aus Horb und sein 15-jähriger Wallach Chipmunk präsentierten sich am Freitag in herausragender Form, mit 19,4 Punkten lagen sie deutlich vor Ex-Weltmeisterin Rosalind Canter (21,3) mit Lordships Graffalo und Mannschafts-Olympiasieger Tom McEwen (22,0/beide England) mit JL Dublin.

In der Teamwertung belegt Deutschland (76,3) den zweiten Platz hinter Großbritannien (67,1). Weiter geht es am Samstag ab 12.00 Uhr mit dem Geländeritt, die EM-Titel werden am Sonntag im Spring-Parcours vergeben.

Zweitbester Deutscher in der Dressur war Jerome Robine (Warendorf), der mit seinem irischen Wallach Black Ice den siebten Rang belegte. Als Einzelstarter hat er mit seinem Ergebnis allerdings keinen Einfluss auf die Mannschaftswertung.

Die neben Jung weiteren Teamreiter mussten sich weiter hinten einreihen: Auf den Plätzen zehn und elf folgen Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan und Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) ist mit Carlitos Quidditch an Position 20 notiert. Der neben Robine zweite deutsche Einzelstarter Nicolai Aldinger (Egestorf) belegt mit Timmo den 34. Platz.