Vonn wieder auf Brettern: 24. und 27. in Copper

Die alpine Ski-Legende Lindsey Vonn ist zurück: Die frühere Speedkönigin bestritt am Samstag bei ihrem Wettkampf-Comeback in Copper Mountain zwei zweitklassige FIS-Abfahrten und belegte dabei die Plätze 24 und 27. Die 40-Jährige, die 2019 ihre Karriere beendet hatte, wies in Colorado jeweils rund 1,5 Sekunden Rückstand auf die beiden Laufsiegerinnen Mirjam Puchner und Cornelia Hütter (beide Österreich) auf.

"Das ist erst der Anfang", teilte eine sichtlich gut gelaunte Lindsey Vonn in den Sozialen Netzwerken mit, "heute hatte ich eine solide Rückkehr und vor allem habe ich es genossen, mit meinen Teamkollegen wieder am Start zu sein."

Für Vonn ist der Start in Copper Mountain der erste Schritt ihres ehrgeizigen Comeback-Plans: Am 21. und 22. Dezember will sie im Schweizer Nobelort St. Moritz ihre Rückkehr im Weltcup feiern - um eine gültige Wildcard zu erhalten, benötigt sie allerdings entsprechende Ergebnisse unter anderem bei den Rennen in Colorado.

Dies sei ihr geglückt, meinte Vonn: "Wie ich Ski fahre, ist im Moment wichtiger als die Zeit. Jetzt habe ich die FIS-Punkte, die ich brauche, um im Weltcup anzutreten, also hatte ich einen erfolgreichen Tag." Sie teste nun weiter ihre Ausrüstung und mache weiter.

Die Starts waren auch ein erster Härtetest für ihr künstliches Kniegelenk, das Vonns Rückkehr nach jahrelangen Problemen erst ermöglichte. Sollte Vonn in St. Moritz noch nicht dabei sein können, böte sich ein Einstieg bei den Rennen in Cortina d'Ampezzo im Januar an, wo 2026 die Winterspiele steigen - ein weiteres klares Ziel für die Ausnahmeathletin. Vonn gewann in ihrer Laufbahn bislang drei olympische Medaillen - darunter Abfahrtsgold 2010 in Vancouver. Sie holte zudem 82 Weltcupsiege.

Die beiden verkürzten Rennen in Copper Mountain nutzten auch einige Topfahrerinnen als Test, nachdem die Weltcuprennen im kanadischen Tremblant ausgefallen waren. Einen sehr guten Eindruck hinterließen auch zwei deutsche Speedfahrerinnen: Kira Weidle-Winkelmann fuhr im ersten Rennen auf Rang drei, im zweiten auf den fünften Platz. Emma Aicher erreichte die Plätze acht und zwei.

Die Frauen um Weidle-Winkelmann und Aicher beginnen am kommenden Wochenende in Beaver Creek/Colorado die Speedsaison. Dort will Lindsey Vonn als Vorläuferin starten.